Российский специалист Сергей Светлов станет новым главным тренером хабаровского «Амура».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, на этом посту он сменит Павла Торгаева, который является исполняющим обязанности главного тренера хабаровского клуба после отставки Александра Гулявцева.

Отметим, летом Гулявцев подал заявление в отставку с формулировкой «по семейным обстоятельствам». Последним местом работы 59-летнего Светлова был владивостокский «Адмирал», который отказался от участия в Континентальной хоккейной лиге в новом сезоне.

Ранее Светлов уже работал в «Амуре» в сезоне-2010/11, однако он был отправлен в отставку до завершения регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне хабаровчане одержали лишь одну победу в семи матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Востока.