Первый этап кубка России по фигурному катанию в Сызрани продолжается сегодня, 19 сентября, выступлениями танцевальных пар с произвольными танцами.

Соревнования на «Сызрань-Арене» продлятся до 22 сентября.

Прямую трансляцию соревнований можно будет посмотреть на сайте Первого канала здесь.

На 13:15 по московскому времени запланировано начало выступлений взрослых танцевальных пар, в том числе среди которых участники сборной России Софья Шевченко/Игорь Еременко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Аннабель Морозов/Андрей Багин.

Напомним, в ритм-танце лучшими стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, которые получили от судей 78,19 баллов. Второе место заняли Аннабель Морозова и Андрей Багин с 76,60 баллами, третьи — Софья Шевченко и Игорь Еременко, у которых 72,18 балла.