Шишкина: Пожелала Тутберидзе благодарных учеников, а она ответила: «Это невозможно»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поделилась мнением о возвращении российской фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе.
По словам Шишкиной, 23 года в профессиональном спорте подарили ей возможность общаться и работать с разными тренерами, видеть, как их ученики переходят в другие группы или уходят из спорта насовсем. Она отметила, бывают красивые и некрасивые расставания, но они есть абсолютно везде.
«В день, когда сделана эта фотография, я пожелала Этери Георгиевне благодарных учеников, и меня поразил ее ответ: «Это невозможно», – написала Шишкина в своем Instagram.
Ранее стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе. Известно, что программы Медведевой на новый сезон менять не будут. Короткая программа фигуристки поставлена под «Маскарад» Арама Хачатуряна, ей занимался чемпион мира-2008 Джеффри Батл. Произвольную поставили под музыку из шоу «Цирк дю Солей», над ней работала Ше-Линн Бурн.
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