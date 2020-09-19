Шишкина: Пожелала Тутберидзе благодарных учеников, а она ответила: «Это невозможно»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поделилась мнением о возвращении российской фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе.

По словам Шишкиной, 23 года в профессиональном спорте подарили ей возможность общаться и работать с разными тренерами, видеть, как их ученики переходят в другие группы или уходят из спорта насовсем. Она отметила, бывают красивые и некрасивые расставания, но они есть абсолютно везде.

«В день, когда сделана эта фотография, я пожелала Этери Георгиевне благодарных учеников, и меня поразил ее ответ: «Это невозможно», – написала Шишкина в своем Instagram.