Первый этап кубка России по фигурному катанию в Сызрани продолжается сегодня, 19 сентября, выступлениями женщин с короткими с короткими программами.

Соревнования на «Сызрань-Арене» продлятся до 22 сентября.

Прямую трансляцию соревнований можно будет посмотреть на сайте Первого канала здесь.

В 14:55 по московскому времени запланировано начало выступлений женщин, которые покажут короткую программу. В соревнованиях примут участие девять спортсменок, среди которых подопечные Этери Тутберидзе Майя Хромых и Анна Щербакова. Также на этом этапе выступят петербургская фигуристка Мария Талалайкина и представительница группы Сергея Давыдова в СШОР ЦСКА Анна Фролова.

Также в соревнованиях примут участие Станислава Молчанова, Арина Онищенко, Софья Сарновсая, Камила Султанмагомедова и Виктория Ющенкова.

Выступления в произвольной программе состоятся в воскресенье, 20 сентября.