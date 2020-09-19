Российская фигуристка Анна Щербакова без ошибок откатала короткую программу на официальной тренировке перед короткой программой Кубка России в Сызрани.

Как сообщает Sport24, фигуристка исполнила двойной аксель, каскад из флипа и риттбергера, а также лутц и риттбергер во второй половине. Все элементы были выполнены чисто.

Отмечается, что в программе у Щербаковой стоит сольный флип, а риттбергер был исполнен для тренировки.

Другая ученица Этери Тутберидзе, Майя Хромых, чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. При этом в конце тренировки Хромых отрабатывала четверной сальхов, и две попытки завершились падениями.

Фигуристок из «Хрустального» на тренировке сопровождали Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.