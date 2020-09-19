Бывший чемпион UFC в тяжелом весе, экс-боец Bellator Фрэнк Мир подписал контракт с лигой кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship.

41-летний боец в последний раз дрался в октябре прошлого года на Bellator 231, победив Роя Нельсона единогласным решением судей.

Ранее российский боец UFC в тяжелом весе Алексей Олейник заявил о желании попробовать силы в кулачных поединках. По словам Олейника, если ему поступит предложение подраться по правилам бокса, он попробует. Боец полагает, что критиковать его будут до первого-второго поединка. Олейник не уверен, что выйдет против профессионального боксера, но в тех же кулачных боях с удовольствием подерется.

Отметим, главной звездой Bare Knuckle FC был Артем Лобов, но недавно он подписал контракт с австралийским ММА-промоушеном.