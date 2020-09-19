Нападающий петербургского СКА Владимир Ткачев поделился мнением об игре своей команды в новом сезоне.

По словам Ткачева, армейцы стараются выигрывать каждый матч, не всегда получается, но все нацелены только на победу. Хоккеист отметил, он не знает, почему СКА проиграл «Авангарду», но думает, что из-за того, что допустили ненужные ошибки, не хватило реализации моментов.

«Как себя чувствую? Я еще перед сборами переболел. Прошло все без каких-то жестких симптомов и осложнений. Так что к сборам и сезону был готов хорошо. И поэтому списывать отдельные проблемы на предсезонку будет неправильно. Все у нас нормально — идем по сезону, чтобы побеждать», — сказал Ткачев, слова которого приводят «Известия«.

Отметим, после семи матчей команда Валерия Брагина идет на первом месте на Западе с 11 очками.