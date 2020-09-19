Американский боец UFC в легком весе Дастин Порье отказался от поединка с бывшим чемпионом Bellator Майклом Чендлером.

По словам журналиста Ариэля Хельвани, UFC предложили Порье бой с Чендлером, но им не удалось прийти к согласию. Отмечается, одна из проблем осталась той же – гонорар, – но также проблема в том, что Порье захотел проявить солидарность по отношению к Тони Фергюсону, который публично заступился за него перед UFC.

Ранее Дастин Порье отказался от боя Тони Фергюсоном на UFC 254 из-за маленького гонорара. Позже Фергюсон заступился за Порье, потребовав от UFC заплатить ему требуемые деньги.

Отметим, дебютант UFC Чендлер станет запасным на бой 24 октября Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи.