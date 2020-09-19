Норвежский защитник шотландского «Селтика» Кристоффер Айер может стать футболистом итальянского «Милана».

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, миланцы готовы заплатить за 197-сантиметрового защитника около 16 миллионов евро. Отмечается, на следующей неделе стороны должны начать переговоры.

Ранее уже сообщали, что россонери хотят заполучить 22-летнего игрока, теперь итальянцы вернулись к данному вопросу. СМИ писали, что что миланцы готовы предложить «Селтику» на замену Айеру своих центральных защитников. Ими могут быть Маттео Габбия или Матео Мусаккьо.

Отметим, что контракт Айера с шотландским клубом истекает в мае 2022 года.

Также стало известно, что опорный полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко продолжит карьеру в «Милане» на правах аренды.