У 22-летнего игрока команды OG по Dota 2 Топиаса Topson Таавитсайнена 17 сентября родилась дочь. Как сообщает избранница киберспортсмена в своём инстаграм аккаунте девочка весит 2.79 кг, а её рост составляет 47 сантиметров.

Эта беременность была определенно непростым временем, но мой муж, семья и друзья помогли мне пройти через всё. Я благодарна им, — сообщила спутница киберспортсмена.

Topson вместе с OG стал двукратным чемпионом главного турнира года по Dota 2 The International. 22-летний мидер заработал за свою карьеру более 5,4 млн долларов и является пятым киберспортсменом в истории в рейтинге заработанных призовых.

Текущий игровой сезон прошёл для игрока без изменений, и он до сих пор представляет интересы OG на центральной позиции. Ближайший матч коллектива состоится 23 сентября против Alliance в рамках плей-офф стадии OGA Dota PIT Season 3 Европа и СНГ.