Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) опроверг ложную информацию о его следующих возможных поединках.

Британец заявил, что в первую очередь проведет третий бой против экс-чемпиона мира Деонтеем Уайлдером.

«Опять же, чтобы все расставить по местам. Мой следующий бой будет с Деонтеем Уайлдером, когда бы и где бы это ни было. Остальные могут встать в очередь. Фейковые новости», – написал Фьюри в своем Instagram.

Напомним, в феврале 2020 года Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера в реванше. Планируется, что боксеры проведут третий поединок в декабре, однако конкретной информации по бою еще нет.

Отметим, 31-летний Фьюри провел 31 поединок в профессиональном боксе. На его счету 30 побед при одной ничьей.