Каталонская «Барселона» не смогла приобрести крайнего защитника английского «Норвича» Макса Ааронса.

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, каталонцы согласовали условия контракта с 20-летним англичанином, однако не сумели договориться с его клубом. Отмечается, «Барселона» желала арендовать футболиста, однако «Норвич» не был готов его отпустить, поскольку этот вариант не предусматривал обязательства выкупа. Известно, что за Эронзом также следят «Бавария» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что защитник амстердамского «Аякса» и сборной США Серджино Дест может стать футболистом каталонской «Барселоны». Каталонцы в борьбе за игрока опережают «Баварию» и «Манчестер Сити», которые также на него претендуют.