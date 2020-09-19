Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала снятие с турнира в Риме из-за травмы.

«Отдельный респект Вике Азаренко. Во-первых, за крутой матч, а во-вторых, за поддержку и помощь после. Это реальный спорт? Сейчас делаю все возможное, чтобы быть готовой к «Ролан Гаррос»? Всем спасибо!» – написала Касаткина в своем Instagram.

Напомним, Касаткина не смогла доиграть до конца матч третьего круга турнира категории Premier в Риме. В ходе тай-брейке первого сета с белоруской Викторией Азаренко Касаткина побежала к сетке по укороченного удара и неудачно упала.

Азаренко стала помогать сопернице: принесла лёд, обтёрла полотенцем. Затем с помощью судьи довела до стула, чтобы собрать вещи. После прихода врача расстроенная Касаткина пожала Азаренко руку и досрочно завершила матч. У россиянки подвернут голеностоп