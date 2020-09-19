В рамках летнего чемпионата России по биатлону состоялась индивидуальная гонка на 20 километров. Победу одержал представитель Тюменской области Семен Сучилов.

Сучилов показал результат в 45 минут и 28 секунд, совершив два промаха.

Второе место с отставанием в 39,3 секунд и двумя промахами занял Матвей Елисеев, на третьей строчке оказался Игорь Малиновский, у которого ни одного промаха и отставание 57,4 секунд от лидера.

Четвертое место занял Эдуард Латыпов, который отстал от первого места на одну минуту и 10,4 секунд и совершил два промаха. Пятое место занял Рустам Каюмов, отставший от Сучилова на одну минуту и 18,1 секунд и промахнувшийся один раз.

Отметим, на старт не вышел Никита Поршнев.

Ранее состоялась женская индивидуальная гонка на 15 километров. Победу одержала представительница Тюменской области Виктория Сливко.