Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о футболистах сине-бело-голубых.

По словам Погребняка, если Круговой так эффектно останавливает мяч пятой точкой, как в игре с «Арсеналом», то это говорит о многом. Форвард отметил, и это, и другие вещи свидетельствуют об уверенности игрока и его квалификации. Погребняк полагает, что Круговой ещё будет прогрессировать, как и Мостовой.

«По мне Малком — украшение нашего чемпионата. Сам забивает, Дзюбе снаряды подносит. Левая нога какая! Не Халк, говорите? Не знаю, не знаю… Мне этот игрок импонирует. При этом ему всего 23 года. «Зенит» в любой момент может продать его как минимум за те же деньги, что приобретал. Если не за более серьёзные», — сказал Погребняк, слова которого приводит «Матч ТВ».