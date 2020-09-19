Российский вратарь «Тамбова» Сергея Рыжиков рассказал, что во времена игры за «Рубин» мог перейти в «Барселону».

По словам Рыжикова, с ним разговаривал «Витесс», и тогда он был ближе всего к Европе, а второй раз – когда агент звонил и говорил про «Барселону» в 2011 году. Рыжиков отметил, по словам агента Сафонова, все было серьезно.

Рыжиков добавил, если бы ему позвонил президент или тренер вратарей «Барселоны», он взял бы детей и жену на плечи и пошел. Вратарь признался, что верит агенту и тешит самолюбие, но у него нет причин не доверять ему.

«Он позвонил: «Серый, разговаривал с агентом по Испании. Есть вариант, что Вальдес уедет в Америку, и ты сможешь конкурировать с Пинто». Говорю: «Николаевич, без проблем. Скажите номер рейса». Потом Вальдес порвал кресты, основным стал Пинто, который отыграл год. Такого, чтобы кто-то напрямую выходил на меня, не было. Не могу сказать, что на 110 процентов было предложение от «Барселоны», – сказал Рыжиков, слова которого приводит «Гол.ру».

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о сорвавшемся переходе Сергея Рыжикова в «Барселону».