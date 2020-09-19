Призовой фонд отменённого турнира по Dota 2 The Internatonal 2020 перешагнул планку в $38 млн. Информация об этом появилась на сайте prizetrac. Призовой фонд турнира складывается из 25% от покупки Battle Pass и сопутствующих предметов.

Для достижения этой цели Valve продлила действие компендиума до 9 октября, выпустала третью сокровищницу и добавила два набора по 60 уровней, который каждый владелец «книжки» может купить со скидкой в 30%.

Из-за коронавирусной пандемии The International 2020 был перенесён на неопределённый срок. Как сообщают организаторы мероприятия, ивент пройдёт не раньше 2021 года. Место проведения останется прежним: Стокгольм, Швеция.

Действие Battle Pass в пошлом году составило 110 дней, что на 3 недели меньше, чем длительность компендиума в этом году.

Несколько дней назад аналитик Ярослав NS Кузнецов и игрок Андрей Ghostik Кадык высказались в твиттере на счёт третьей сокровищницы от Valve Immortal Treasure.

Ярослав, на этот раз, примкнул к мнению большинства и согласился, что предметы из сундука выглядят недоделанными.