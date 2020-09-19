Российский чемпиона UFC в легчайшем весе Петр Ян ответил американцу Алджамейну Стерлингу в Twitter.

Ян опубликовал фотографию с тренировочного сбора по борьбе в Дагестане.

«Отлично провожу время, тренируя борьбу в Дагестане», – подписал снимок россиянин, после чего в комментарии пришел Стерлинг.

«Неважно, как долго и усердно ты будешь тренироваться – в бою со мной все будет иначе. Мой стиль отличается от традиционной борьбы. Ты поймешь это в первом же размене», – прокомментировал он фотографию.

«Я тренируюсь не ради поединка с тобой, а чтобы доминировать над всем дивизионом», – ответил Ян.

Отметим, в июле 2020 года Пётр Ян стал чемпионом UFC, победив бразильского бойца Жозе Алдо на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Следующий его поединок может пройти ближе к зиме 2020 года, в соперники россиянину прочат американца Алджамейна Стерлинга.