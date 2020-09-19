Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков в скором времени возглавит томскую «Томь».

Об этом сообщает ТАСС, которое ссылается на источник в клубе.

«Положительно решен вопрос о назначении Александра Кержакова главным тренером «Томи». Сейчас он завершает дела, связанные с юношеской сборной России, где он является тренером. В середине следующей недели он приедет в Томск и приступит к своим непосредственным обязанностям в качестве главного тренера «Томи», – сообщил источник.

Отмечается, первая игра томской команды с Кержаковым состоится 27 сентября против «Шинника».

Ранее стало известно, что кандидатура Кержакова одобрена губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным и спонсорами клуба. Отмечается, если молодой тренер возглавит «Томь», в клуб могут пополнить несколько футболистов «Зенита». В их числе полузащитники Леон Мусаев и Даниил Шамкин.