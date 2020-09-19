Петербургский «Зенит» подписал контракт с российским 20-летним форвардом Максимом Карваненом.

Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. Отмечается, соглашение с 203-сантиметровым баскетболистом рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Карванен провел в составе «Зенит-2» 35 матчей, в среднем набрал 5,5 очка и сделал 3,4 подбора. В составе «Зенит-М» он сыграл три встречи, набрал 9 очков и сделал 4,7 подбора.

Впервые в систему «Зенита» Карванен попал в 2016 году, где выступал за ДЮБЛ и молодежную команду.

В прошлом году выступал за сборную России U20 на чемпионате Европы, где получил приз лучшему тяжелому форварду турнира.

В 2020-м году Карванен принял участие в ряде товарищеских игр и в Кубке Невы в составе основной команды «Зенита».