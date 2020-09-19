Об этом сообщает латвийский портал Sportacentrs. Сообщается, что председатель совета директоров Юрис Савицкис подтвердил информацию об обнаружении у игроков COVID-19.

«Уже известно, что есть положительные результаты, теперь надо понять, сколько их», — сказал Савицкис.

В следующем матче рижский клуб должен сыграть дома с нижегородским «Торпедо» 22 сентября.

Отметим, ранее матч восьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21 между «Ростовом» и волгоградским «Ротором» был официально отменен, поскольку команда гостей не сможет явиться на матч из-за вспышки коронавируса. Ранее в «Роторе» было выявлено 10 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, после чего был отменен матч 7-го тура РПЛ «Ротор» — «Краснодар».