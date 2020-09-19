Российская фигуристка, двукратная чемпионка страны Анна Щербакова безупречно откатала короткую программу на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

В прыжковой части фигуристка чисто исполнила двойной аксель, затем прыгнула тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

За свое выступление Анна Щербакова получила 82,13 балла, из которых за технику 44,93 балла, и за компоненты — 37,20 балла. Это лучший результат Щербаковой в короткой программе, в прошлом году она не выбиралась за отметку в 80 баллов.

Отметим, спортсменка сменила платье для короткой программы после выступления на контрольных прокатах сборной России в Москве. Тогда она представила программу в черном платье, теперь выступила уже в синем.