Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу у женщин на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

Всего в короткой программе зрители увидели выступления 9 спортсменок, лучший результат показала Анна Щербакова — 82,13 балла, она откатала программу чисто и выступила в новом платье.

Второе место у еще одной подопечной группы Этери Тутберидзе Майи Хромых, эта фигуристка набрала 69,28 балла за свое выступление.

Третье место на данный момент занимает воспитанница СШОР ЦСКА Анна Фролова, 68,62 балла набрала она за короткую программу. Четвертую позицию заняла петербургская фигуристка Мария Талалайкина, она набрала чуть более 62 баллов.

Произвольная программа у женщин состоится завтра, 20 сентября, начало назначено на 14:35 по московскому времени.