Петербургский «Зенит» начал матч против екатеринбургского «Урала» в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу.

Игра проходит на стадионе «Екатеринбург-Арена». Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев, на боковых линиях ему помогают Дмитрий Чельцов и Алексей Ширяев.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь. Стартовый состав петербургского «Зенита» на этот матч можно увидеть здесь.

В матче не смогут принять участие травмированные игроки «Зенита» Себастьян Дриусси и Андрей Лунев.

Предыдущий матч этих команд в РПЛ прошел в марте 2020 года и завершился разгромной победой «Зенита» со счетом 7:1. Игра в Екатеринбурге в сезоне-2019/20 завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.