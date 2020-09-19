Дзюба открыл счет в матче «Урал» — «Зенит», мяч засчитали после видеоповтора

Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче против екатеринбургского «Урала» в 8-м туре Российской Премьер-лиги.
Это произошло на 4-й минуте встречи на «Екатеринбург-Арене», автором голевой передачи стал полузащитник Данил Круговой.
Сначала арбитр Сергей Карасев не засчитал гол из-за того, что Дзюба находился в офсайде, но арбитры на VAR после просмотра видеоповтора приняли решение засчитать гол. На боковых линиях работают арбитры Дмитрий Чельцов и Алексей Ширяев.
Отметим, прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.
Предыдущий матч этих команд в РПЛ прошел в марте 2020 года и завершился разгромной победой «Зенита» со счетом 7:1. Игра в Екатеринбурге в сезоне-2019/20 завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.
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