Дзюба открыл счет в матче «Урал» — «Зенит», мяч засчитали после видеоповтора

Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче против екатеринбургского «Урала» в 8-м туре Российской Премьер-лиги.

Это произошло на 4-й минуте встречи на «Екатеринбург-Арене», автором голевой передачи стал полузащитник Данил Круговой.

Сначала арбитр Сергей Карасев не засчитал гол из-за того, что Дзюба находился в офсайде, но арбитры на VAR после просмотра видеоповтора приняли решение засчитать гол. На боковых линиях работают арбитры Дмитрий Чельцов и Алексей Ширяев.

Отметим, прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.