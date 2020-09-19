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  • 17:29,  19 сентября 2020
ФК "Зенит"
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Дзюба открыл счет в матче «Урал» — «Зенит», мяч засчитали после видеоповтора

Дзюба открыл счет в матче &#171;Урал&#187; &#8212; &#171;Зенит&#187;, мяч засчитали после видеоповтора
Артём Дзюба. Фото: ФК "Зенит"

Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче против екатеринбургского «Урала» в 8-м туре Российской Премьер-лиги.

Это произошло на 4-й минуте встречи на «Екатеринбург-Арене», автором голевой передачи стал полузащитник Данил Круговой.

Сначала арбитр Сергей Карасев не засчитал гол из-за того, что Дзюба находился в офсайде, но арбитры на VAR после просмотра видеоповтора приняли решение засчитать гол. На боковых линиях работают арбитры Дмитрий Чельцов и Алексей Ширяев.

Отметим, прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Предыдущий матч этих команд в РПЛ прошел в марте 2020 года и завершился разгромной победой «Зенита» со счетом 7:1. Игра в Екатеринбурге в сезоне-2019/20 завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

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