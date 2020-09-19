Российская фигуристка Анна Щербакова представила короткую программу на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

За безупречное исполнение программы Щербакова получила от судей 82,13 балла, из которых более 44 — за технику. В постановке фигуристка чисто исполнила двойной аксель, тройной флип и сложнейший каскад из тройных прыжков — лутц-риттбергер.

Видео короткой программы в исполнении Анны Щербаковой можно увидеть здесь:

Отметим, Анна Щербакова сменила платье для короткой программы по сравнению с выступлением на контрольных прокатах сборной России в Москве, которые прошли в прошлые выходные 12-13 сентября. Тогда фигуристка катала короткую программу в черном платье, а сейчас вышла на лед в синем.