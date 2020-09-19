Петербургский «Зенит» выиграл первый тайм матча с екатеринбургским «Уралом» в рамках 8-го тура Российской Премьер-лиги. Сейчас счет в матче 1:0 в пользу команды Сергея Семака.

Единственный мяч в первые сорок пять минут игры забил нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Гол был сначала не засчитан из-за офсайда, однако затем арбитры посмотрели видеоповтор эпизода и отметили, что ноги нападающего и защитника были на одной линии.

Передачу на Дзюбу сделал полузащитник Данил Круговой.

За весь первый тайм «Урал» нанес по воротам «Зенита» 4 удара, из которых один пришелся в створ. «Зенитовцы» 8 раз били по воротам соперника, 2 удара пришлись в створ.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.