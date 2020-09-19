Российская фигуристка, двукратная чемпионка России Анна Щербакова высказалась о своем выступлении в короткой программе на этапе Кубка России в Сызрани.

Слова Щербаковой цитирует портал «Чемпионат». «Баллы действительно очень хорошие, однако своим прокатом я недовольна, как бы странно это ни звучало», — отметила фигуристка, добавив, что ей в целом понравился весь прокат кроме главного каскада. По мнению фигуристки, в программе она прыгнула каскад из тройного лутца и риттбергера гораздо хуже, чем на разминке.

«В следующий раз хотелось бы не допускать таких ошибок», — сказала спортсменка, добавив, что уже отвыкла от выставления оценок, однако старалась забыть об этом факте и откататься спокойно.

Анна Щербакова лидирует в соревнованиях женщин после короткой программы, она набрала 82,13 балла за прокат.