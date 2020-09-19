Российский биатлонист, призер этапа Кубка мира Матвей Елисеев объяснил, почему он считает, что переболел коронавирусом весной 2020 года.

Слова Елисеева цитирует агентство ТАСС.

«Самая безумная история за это время? Период, когда я потерял возможность чувствовать запахи, это было не очень приятно. Скорее всего, я переболел, но точно не знаю», — отметил биатлонист, добавив, что не сдавал тест на антитела к коронавирусу, поскольку не хотел лишний раз мотаться по клиникам.

Также биатлонист отметил, что сдавал мазок методом ПЦР, и анализ ничего не показал, хотя был взят вскоре после потери обоняния. «Думаю, что это ковид, с подобными симптомами я раньше не сталкивался», — сказал Елисеев. Также биатлонист отметил, что зараза в виде коронавируса определенно есть, но насколько велики масштабы пандемии, неизвестно.