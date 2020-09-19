«Рождённые Побеждать» обыграли французский коллектив G2 в заключительном матче группы А и вышли с первого места. Российская команда выиграла шесть команд и проиграла только одну встречу против ENCE.

Train: G2 6 — 16 Natus Vinecere

Inferno: G2 8 — 16 Natus Vincere

По ходу встречи команда s1mple держала соперника на расстоянии и не давала приблизиться к равному счёту. Французы за две карты смогли взять всего 14 раундов.

Французская команда занимает 7 место в группе и имеет всего две победы на семь матчей, что не позволяет пройти в плей-офф стадию турнира.

В сегодняшнем поединке у «Рождённых Побеждать» не было ярко выделившихся лидеров по счёту, команда действовала единым кулаком и регулярно давила своего оппонента.

ESL Pro League Season 12 проходит в онлайн-формате в двух регионах одновременно. В европейском играют 16 команд. Только 8 из них пройдут в стадию плей-офф, где будут бороться за $450 тыс.

После неудачного выступления на ESL One Cologne 2020 игроки и тренер решили продлить буткемп.