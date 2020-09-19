Российская фигуристка, воспитанница группы Этери Тутберидзе Майя Хромых высказалась о возвращении в группу двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой.

Слова Хромых цитирует портал «Газета.ру».

«Приход в группу Евгении Медведевой? Первое, что мне бросилось в глаза – это то, что Женя очень маленькая», — отметила фигуристка, добавив, что на экране Медведева всегда смотрелась намного выше, чем она есть на самом деле.

Хромых подчеркнула, что у нее остались только хорошие впечатления от встречи с Медведевой, поскольку она очень много работает и старается.

Напомним, Евгения Медведева на этой неделе вернулась в группу Этери Тутберидзе после 2,5-летней работы с Брайаном Орсером в Торонто, Канада.