Российская пара Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев выиграла соревнования в танцах на льду среди юниоров на этапе Кубка России в Сызрани.

За две программы пара из Самарской области набрала 165,37 балла.

Второе место у представителей Московской области Екатерины Каташинской и Александра Васьковича: они уступили соперникам менее одного очка в борьбе за первое место. Результат пары — 164,85 баллов.

Лидеры после ритм-танца Екатерина Андреева/Иван Десятов из отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70» стали лишь третьими в произвольном танце и третьими по итогу. Пара набрала 160,18 баллов в сумме за две программы.

Соревнования в танцах на льду среди взрослых выиграли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.