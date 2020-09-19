После того, как организация Natus Vincere совершила кардинальное изменения в своём составе по Dota 2, в сеть стали просачиваться различные инсайды по будущему состав.

Телеграм-канал CYBERSLOVO сообщил, что на ближайшем турнире состав «Рождённых Побеждать» будет состоять из Василия AfterLife Шишкина, Александра Immersion Хмелевского, Игоря ILTW Филатова и тренера Анатолия boolk Иванова, который раннее состоял в Virtus.pro.

Инсайдеры так же утверждают, что украинский клуб только тестирует новых игроков и не собирается подписывать полноценные контракты с ними до начала полноценного DPC-сезона.

Ранее в других источниках появилась информация о том, что 26-летний игрок состава VP.Prodigy Ростислав fn Лозовой может стать новым участником команды Natus Vincere.

18 сентября из основного состава в запас ушли Владислав Crystallize Кристанек, Павел 9pasha Хвастунов, Никита young G Бочко и тренер Андрей Mag Чипенко.

Предположительный состав Natus Vincere выглядит следующим образом:

— Александр Immersion Хмелевской

— Ильяс illias Ганеев

— Игорь iLTW Филатов

— Ростислав fn Лозовой

— Василий AfterLife Шишкин

— Анатолий Boo1k Иванов (тренер)