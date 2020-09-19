Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ничейном результате в матче против «Урала» в 8-м туре чемпионата России по футболу.

Слова Семака цитирует Sports.ru. Тренер отметил, что игра с «Уралом» стала тяжелой, команда играла в атаке неярко, а в обороне допускала ошибки, в том числе и ту, которая привела к пропущенному мячу.

«Мы расстроены потерей двух очков, но сегодня мы не сделали достаточно для того, чтобы победить», — заявил Семак на послематчевой пресс-конференции.

В ответ на замечание, что «Зенит» лишь третий раз в истории играет вничью с «Уралом», Семак отметил, что тренеров абсолютно не интересуют подобные серии. «Выходят обе команды, которые хотят победить. Ничья – это ничья», — отметил тренер.

Напомним, игра «Урал» — «Зенит» завершилась со счетом 1:1, по голу забили Артем Дзюба и Андрей Панюков.