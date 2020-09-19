На летнем чемпионате Норвегии по биатлону сегодня, 19 сентября, состоялась мужская спринтерская гонка. Турнир проходит на стадионе в Воссе.

Первое место в гонке занял биатлонист резервной норвежской команды Сиверт Гутторм Баккен, он преодолел дистанцию за 20 минут и 47 секунд, совершив два промаха в стрельбе стоя. Второе место у Ветле Шостада Кристиансена, он уступил лидеру 15,5 секунд и допустил один промах на стойке. Бронза у Эрленда Бьонтегорда, +22,7 секунд от Баккена и один промах на стойке.

Лидер мужской сборной Норвегии Йоханнес Бё стал в гонке лишь шестым, допустив также один промах на стойке и уступив лидеру 39,2 секунды. Его брат Тарьей Бё занял восьмое место, сделав четыре промаха (3 промаха на лежке, 1 на стойке).