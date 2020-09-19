Олимпийская чемпионка 2014 года Тириль Экхофф выиграла женскую спринтерскую гонку на летнем чемпионате Норвегии по биатлону.

Спортсменка преодолела дистанцию за 19 минут и 27,3 секунды, допустив два промаха в стрельбе из положения стоя. Второе место заняла ее коллега по сборной команде Марте Улсбю Ройселанн: она проиграла Экхофф 22,1 секунды, также допустив два промаха на стойке.

Бронзу в спринте завоевала Осне Скреде, с одним промахом на стойке она уступила лидеру 26,9 секунды. В пятерку сильнейших вошли также Каролине Кноттен и Каролине Эрдал.

Лишь 23-е место в спринте заняла биатлонистка сборной Норвегии Ингрид Тандревольд. Она проиграла больше двух минут Тириль Экхофф, два раза промахнувшись в стрельбе лежа и еще четыре — в стрельбе стоя.