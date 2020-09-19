21-летний российский игрок Роман RAMZEs Кушнарёв, играющий на позиции офлейнера в Evil Geniuses может вернуться в команду Virtus.pro. Информация об этом появилась на телеграм-канале CYBERSLOVO.

По словам источника, есть большая вероятность, что звёздный игрок снова будет представлять интересы «медведей» и займёт место Игоря ILTW Филатова, который сейчас играет на позиции керри.

Инсайдеры так же утверждают, что NAVI сейчас тестирует новых игроков, одним из которых является ILTW.

RAMZEs был одним из самых ярких игроков с 2016 по 2019 год в составе Virtus.pro. За это время клуб выиграл десятки турниров, а также достойно выступал на главном событии года The International. C 16 сентября 2019 Роман представляет интересы Evil Geniuses.

«Злые Гении» некоторое время играли с заменой, вместо RAMZEs в составе присутствовал игрок из североамериканского региона. Виной этому стали проблемы с пингом из-за разницы континентов.

Последним турниром, где EG принимали участие, стал OMEGA League: Europe Immortal Division. Команда заняла 5-6 место, проиграв в нижней сетке Alliance.