На этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани прошёл уже второй соревновательный день. Первичный восторг от старта хоть как-либо соревнований для фигуристов сменился скепсисом: а действительно ли уровень турнира сможет затмить этапы Гран-при?

Главный недостаток этапов Кубке России — отсутствие конкуренции, что бы не говорили про то, что российские фигуристы сильнейшие в стране. Состав на этап Кубка России в Сызрани больше напоминает усеченный чемпионат Европы, где есть фигуристы сборной России и пропасть между ними и другими участниками. К тому же, с первого этапа многие топовые фигуристы снялись. Не получим ли мы перегруженный пятый этап в Москве, на который будут дозаявляться пропустившие один этап фигуристы? Для квалификации на чемпионат России теперь необходимо в обязательном порядке выступить на двух этапах КР.

Спортсменам элитного круга трудно вновь настраиваться на турниры уровня этапов Кубка России. Анна Щербакова после короткой программы заявляла, что старалась настраиваться на этап в Сызрани, как на любой международный турнир, однако ей все равно не хватает более важных соревнований. В условиях пандемии приходится довольствоваться и этим, хорошо, что турниры проходят,

Грибной дождь из завышенных оценок для лидеров — ещё одна причина, которая бросает тень на Кубок России. Возьмем прокат Анны Щербаковой: его оценили как лучший в карьере фигуристки, без тройного акселя она набрала больше 82 баллов (тогда как мировой рекорд Алены Косторной с трикселем всего 85 баллов). А ведь сама фигуристка была недовольна: она признавалась, что плохо прыгнула каскад, хуже чем на тренировке, а комментатор Алексей Ягудин заметил недокрут на риттбергере.

Такие надбавки выглядят больше как подсластители в горькую пилюлю. Щербакова вполне могла выиграть короткую программу и так, а сбавка оценки не стала бы лишним огорчением — просто знаком, что нужно работать дальше.

Еще один минус Кубка России, хотя скорее, это промах федерации: до самого начала соревнований нет официального списка участников. Распределение по этапам произошло пока только среди членов сборной России, а что касается остальных фигуристов — тишина была до самого первого дня соревнований, когда на сайте ФФККР появилось официальное табло со списками во всех видах. Такое на Кубке России было и раньше, только вот сейчас это единственные серьёзные соревнования для сильнейших фигуристов страны, и внимание к ним приковано нешуточное.

Поднять проведение этапов Кубка России до уровня Гран-при вряд ли получится: разве что перестанут завышать оценки лидерам, чтобы видеть реальную картину, да подсобят со списками участников.