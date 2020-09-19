Российский фигурист, призер этапа Гран-при Макар Игнатов с ошибкой представил короткую программу на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

В начале короткой программы Игнатов чисто исполнил четверной риттбергер, после этого прыгнул каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, где совершил помарку на выезде с первого прыжка. Затем фигурист должен был исполнить тройной аксель, но прыгнул лишь одинарный и остался без элемента.

За прокат Игнатов получил от судей 81,82 балла, пока он идет на втором месте, отставая примерно на 3 очка от Артема Ковалева, представителя академии «Ангелы Плющенко».

Произвольная программа у мужчин на Кубке России в Сызрани пройдет завтра, 19 сентября. Начало назначено на 12:40 по московскому времени.