Российский фигурист Артем Ковалев, тренирующийся в академии «Ангелы Плющенко» у Александра Волкова, выиграл короткую программу в соревнованиях мужчин на этапе Кубка России по фигурному катанию.

Фигурист исполнил программу с четверным сальховом, тройным акселем и каскадом из лутца и тулупа и получил от судей 84,87 балла.

Второе место занял Макар Игнатов, набравший 81,82 балла за прокат в короткой программе. Он прыгнул четверной риттбергер и каскад с четверным тулупом, но не сумел исполнить тройной аксель.

Третье промежуточное место у Романа Савосина: 76,88 баллов набрал фигурист за программу с четверными тулупом и сальховом.

Произвольная программа в мужском одиночном катании состоится завтра, 20 сентября, начало трансляции на сайте Первого канала — 12:40 по московскому времени.