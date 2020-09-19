Российский фигурист, призер этапа Гран-при Макар Игнатов прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

Слова Игнатова цитирует агентство ТАСС.

«Дело не в баллах, хотелось откатать чисто, показать чистые прыжки. Начал за здравие, а закончил уже не очень», — отметил Игнатов, добавив, что вряд ли вся энергия уходит в первый элемент программы — четверной риттбергер.

Как считает фигурист, ему не хватает целостной концентрации для исполнения всей программы. «Что же касается баллов, то я еще не думал о них — честно говоря, не помню, сколько получил», — отметил Игнатов.

Напомним, в короткой программе Макар Игнатов набрал 81,82 балла и пока располагается на второй строчке.