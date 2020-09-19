Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев узнали соперников по стартовым матчам на турнире АТР 500 в Гамбурге.
Соревнования состоятся с 21 по 27 сентября, сегодня, 19 сентября, состоялась жеребьевка турнира.
Медведев является первой ракеткой турнира, его соперником в первом круге станет француз Уго Умбер. Рублев стал пятой ракеткой турнира, ему предстоит сразиться на старте соревнований с одним из победителей квалификационного раунда.
Хачанов получил восьмой номер посева, его оппонентом станет немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.
Второй номер посева — греческий теннисист Стефанос Циципас, его соперником стал представитель Великобритании Даниэл Эванс.
Призовой фонд соревнований составляет более 1,2 миллиона евро.
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