Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев узнали соперников по стартовым матчам на турнире АТР 500 в Гамбурге.

Соревнования состоятся с 21 по 27 сентября, сегодня, 19 сентября, состоялась жеребьевка турнира.

Медведев является первой ракеткой турнира, его соперником в первом круге станет француз Уго Умбер. Рублев стал пятой ракеткой турнира, ему предстоит сразиться на старте соревнований с одним из победителей квалификационного раунда.

Хачанов получил восьмой номер посева, его оппонентом станет немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.

Второй номер посева — греческий теннисист Стефанос Циципас, его соперником стал представитель Великобритании Даниэл Эванс.

Призовой фонд соревнований составляет более 1,2 миллиона евро.