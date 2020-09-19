Дортмундская «Боруссия» разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха в первом туре чемпионата Германии по футболу сезона-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

На 35-й минуте встречи счет в матче открыл Джованни Рейна с передачи Джуда Беллингхэма. На 54-й минуте форвард Эрлинг Холанд реализовал пенальти, заработанный опять же Рейной — это одиннадцатиметровый удар был назначен арбитром после проверки VAR.

На 77-й минуте Холанд сделал дубль, установив окончательный счет в матче с передачи Джейдона Санчо.

В следующем туре дортмундской «Боруссии» предстоит сыграть на выезде с «Аугсбургом», а менхенгладбахской «Боруссии» — с берлинским «Унионом» на своем поле.