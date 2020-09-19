Хорватский футболист, серебряный призер чемпионата мира по футболу в России Марио Манджукич в среду, 23 сентября, должен прилететь в Москву, чтобы подписать контракт с «Локомотивом».

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Как стало известно СМИ, Манджукич подпишет соглашение сроком на два года, его зарплата в московском клубе будет составлять около 2,8 миллиона евро в год (без учета бонусов).

Напомним, сейчас Марио Манджукич является свободным агентом, в марте 2020 года футболист расстался со своим последним клубом — катарской командой «Аль-Духаиль», за которую он выступал несколько месяцев. Ранее Марио Манджукич защищал цвета таких команд, как «Вольфсбург», мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус».