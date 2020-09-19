Российский нападающий «Урала» Андрей Панюков прокомментировал эпизод с голом Артема Дзюбы в ворота екатеринбургской команды, который арбитры засчитали после просмотра видеоповтора.

Слова Панюкова цитирует портал Metaratings.ru. Нападающий отметил, что увидел повтор гола Дзюбы на стадионном табло, пока обсуждал момент с Эриком Бикфалви — оба игрока решили, что мяч будет отменен из-за офсайда.

«Смотрим, минута, две, три, судья не идет смотреть ВАР, просто слушает что-то в наушник. Раз – гол. Мы в шоке были. На табло-то мы видели – чистый офсайд», — отметил Панюков, добавив, что позже он посмотрел фото в интернете, на которых видно, что Дзюба залез в офсайд.

Панюков добавил, что больше всего его удивил тот факт, что главный арбитр даже не пошел просматривать момент на мониторе. «А зачем тогда он нужен? Ну, или боковой пусть сходит посмотрит, раз он поднял», — отметил Панюков.

Напомним, игра «Урал» — «Зенит» завершилась со счетом 1:1.