Российский тренер по фигурному катанию, телекомментатор Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристки Анны Щербаковой в короткой программе на этапе Кубка России в Сызрани.

В интервью Sport24 Тарасова отметила, что Щербакова откаталась увереннее, чем неделю ранее на контрольных прокатах во дворце «Мегаспорт» в Москве.

«В короткой была уверена, все чувствует хорошо. Программа становится лучше. Видно, что она лучше ее катает и осознанней. И она начинает высвечиваться», — отметила Тарасова.

Напомним, Анна Щербакова получила более 82 баллов за выступление в короткой программе на первом этапе Кубка России в Сызрани, фигуристка установила личный рекорд по баллам, поскольку раньше она даже на внутренних соревнованиях не набирала больше 80 баллов. Мировой рекорд у Алены Косторной — он составляет более 85 баллов.