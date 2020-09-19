Российский футбольный блогер и бывший телекомментатор Василий Уткин высказался о спорном моменте с засчитанным голом Артема Дзюбы в матче «Урал» — «Зенит» в 8-м туре РПЛ.

В своём телеграм-канале Уткин написал, что у ситуации с голами «Зенита» из положения вне игры есть простое решение.

«Зениту» стоит вступить в любительскую лигу. 8×8 играют без офсайда. И — нет проблемы. Ну, кроме того, что мы подумаем, кем накрыть Дзюбу», — отметил Уткин, добавив, что варианты на позицию есть, а сам Дзюба — чистый любитель.

«Ждем «Зенит» в Лиге-F. «Эгриси» в нетерпении!» — заключил Уткин.

Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» на «Екатеринбург-Арене», гол Артема Дзюбы был засчитан после подсказки арбитров VAR главному судье Сергею Карасеву.