Итоги очередного матча «Зенита» в РПЛ, первые результаты летнего чемпионата России по биатлону и Кубка России по фигурному катанию в Сызрани — в дайджесте Nevasport.

«Зенит» упустил победу над «Уралом» в Екатеринбурге в 8-м туре РПЛ

Екатеринбургский «Урал» и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счётом 1:1. В составе «Зенита» голом отметился Артем Дзюба в самом начале встречи. «Урал» на 69-й минуте ответил голом Андрея Панюкова.

Щербакова выиграла короткую программу на КР в Сызрани, Хромых и Фролова в тройке

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу у женщин на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. За выступление Щербакова получила 82,13 балла. Второе место у еще одной подопечной группы Этери Тутберидзе Майи Хромых, эта фигуристка набрала 69,28 балла за свое выступление. Третье место на данный момент занимает воспитанница СШОР ЦСКА Анна Фролова, 68,62 балла набрала она за короткую программу.

Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на первом этапе Кубка России в Сызрани

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин одержали победу в танцах на льду на первом этапе Кубка России, который проходит в Сызрани. Танцевальная пара в сумме набрала 195,87 балла. Второе место заняли Аннабель Морозова и Андрей Багин, которые по итогам двух программ набрали 194,75 балла На третьем месте оказались Софья Шевченко и Игорь Еременко, набравшие 181,15 балла.

Лазарева/Прокофьев выиграли соревнования в танцах на льду на этапе Кубка России в Сызрани

Российская пара Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев выиграла соревнования в танцах на льду среди юниоров на этапе Кубка России в Сызрани. За две программы пара из Самарской области набрала 165,37 балла. Второе место у представителей Московской области Екатерины Каташинской и Александра Васьковича: 164,85 баллов за две программы. Лидеры после ритм-танца Екатерина Андреева/Иван Десятов стали лишь третьими, набрав 160,18 баллов в сумме за две программы.

Фигурист «Ангелов Плющенко» Ковалев выиграл короткую программу на этапе КР в Сызрани

Российский фигурист Артем Ковалев выиграл короткую программу в соревнованиях мужчин на этапе Кубка России по фигурному катанию. Фигурист исполнил программу с четверным сальховом, тройным акселем и каскадом из лутца и тулупа и получил от судей 84,87 балла. Второе место занял Макар Игнатов, набравший 81,82 балла за прокат в короткой программе. Третье промежуточное место у Романа Савосина: 76,88 баллов набрал фигурист за программу с четверными тулупом и сальховом.

Сливко победила в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону

В рамках летнего чемпионата России по биатлону состоялась индивидуальная гонка на 15 километров. Победу одержала представительница Тюменской области Виктория Сливко. Сливко показала результат в 45 минут и 2,5 секунды, совершив один промах. Второе место с отставанием в 10,9 секунд и одним промахом заняла Екатерина Глазырина, на третьей строчке оказалась Светлана Миронова, у которой три промаха и отставание 58,8 секунд от лидера

Сучилов победил в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону

В рамках летнего чемпионата России по биатлону состоялась индивидуальная гонка на 20 километров. Победу одержал представитель Тюменской области Семен Сучилов. Сучилов показал результат в 45 минут и 28 секунд, совершив два промаха. Второе место с отставанием в 39,3 секунд и двумя промахами занял Матвей Елисеев, на третьей строчке оказался Игорь Малиновский, у которого ни одного промаха и отставание 57,4 секунд от лидера.