Многие игроки любят Доту за то, что каждый матч, в котором они принимают участие максимально разнообразный. Более 100 героев, столько же различных предметов и просто неимоверное количество различных связок персонажей и стратегий на игру. Однако возникает закономерный вопрос: а как всё это запомнить и становиться лучше в игровом плане. Разбираемся в нашей статье о главных способах развития в Доте.

Шаг 1. Прокачка механического умения

Хотим обратить внимание, что эти шаги написаны не в порядке возрастания. Каждый из приведённых ниже аргументов равен друг другу.

Как ни крути, Дота требует большой и регулярной практики или как говорят профессионалы, нужно «раскликаться». Именно поэтому, постоянные и регулярные тренировки помогут держаться в тонусе и в важные моменты механически правильно нажимать кнопки, чтобы выиграть важный тимфайт.

Шаг 2. Играй на разных персонажах

Безусловно, для того, чтобы добиться высокого MMR необходимо играть на нескольких своих сигнатурных героях, однако не стоит путать увеличение скилла и MMR. Это не одно и то же. Чем больше знаешь о механиках других персонажей, тем проще будет ориентироваться в игре.

Зная сильные и слабые стороны героев можно легко определить преимущество по ходу игры. Например, Monkey King невероятно хорош в начале, благодаря Jingu Mastery, но стоит игре зайти в лейт и его перебивает большинство героев. Это самый банальный пример, но если погрузиться в эту тему более глобально, можно найти много чего интересного.

Шаг 3. Прокачивай MMR

Да, MMR также важен, ведь если постоянно играть со слабыми соперниками, сильным не станешь. Именно поэтому в мире есть регионы, в которых мы практически не видим достойных коллективов. А всё потому, что уровень игры в среднем в регионе очень слабый и игрокам не с кем учиться.

Найдите своих лучших героев на вашей позиции и пикайте их в каждой первой игре, только это путь к высокому рангу. Например, керри VP.Prodigy epileptick1d долгое время играл только на Phantom Lancer и добился высокого рейтинга, а после его взяли в команду.

Это лишь малая часть советов, которые могут помочь в освоении мастерства в Доте. В следующей статье мы напишем о профессиональных играх и моральной составляющей.