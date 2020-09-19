На первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани сегодня, 20 сентября, пройдет произвольная программа в соревнованиях у женщин.

Соревнования проходят в ледовом дворце спорта «Сызрань-Арена». Прямую трансляцию соревнований можно будет увидеть на сайте Первого канала.

Начало выступлений девушек назначено на 14:35 по московскому времени.

Лучший результат в короткой программе показала Анна Щербакова, ее выступление судьи оценили в 82,13 балла (личный рекорд спортсменки). Второе место заняла еще одна воспитанница группы Этери Тутберидзе Майя Хромых, ее результат — 69,28 балла. В произвольной программе она будет завершать вторую разминку, до нее выступит Щербакова.

Третьей в короткой программе стала фигуристка СШОР ЦСКА Анна Фролова, набравшая 68,62 балла.